La sugestiva frase de Flor de la V que destroza a Lanata

El periodista ultra macrista Jorge Lanata volvió a cuestionar a Florencia de la V por su identidad de género y ella lo destrozó por ser poco crítico a la gestión macrista.

"Yo lo que dije fue que por más que tuviera un documento de mujer, sigue siendo transexual. No es mujer. Y no me parece ni mal ni bien, y lo digo con respeto a los transexuales, pero me parece que un transexual no es una mujer", comenzó Lanata la polémica, quien no se arrepintió de sus declaraciones de hace dos años atrás.

Ante la repudiable declaración del periodista del Grupo Clarín, Florencia ironizó de las motivaciones que se esconden detrás de sus dichos: "Yo creo que necesita estar en una posición que no está consiguiendo. Porque no habla de lo que tiene que hablar. No habla del Gobierno. Él fue muy critico del kirchnerismo pero ahora no sé si tiene miedo o le habrán tirado algún sobre por abajo".

"Tiene cosas para hablar, pero habla de lo que le conviene. Es como los taxis, vos le pagas y te llevan donde vos queres", comparó la actriz.

