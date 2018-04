La sorpresiva revelación de Saviola sobre su paso por Real Madrid

El delantero Javier Saviola jugó en varios equipos importantes del mundo, pero ante la pregunta sobre dónde la pasó peor no dudó y aseguró que no vivió un buen con el Real Madrid.

Saviola, que actualmente juega al futsal en Andorra, aseguró que "los momentos más difíciles fueron en el Madrid, no por profesional, por trato, sino porque cuando un jugador no juega y pasa tiempo sin continuidad, no la pasa bien".

El 'Conejito' jugó en el 'Merengue' entre 2007 y 2009, pero sin mucho rodaje. "Fue difícil, pero cada vez que voy a Madrid y me encuentro con ex compañeros y dirigentes tengo el mejor trato", apuntó.

En tanto que sobre su mejor momento respondió: "El primer año del Barça fue espectacular. Tuve la suerte de marcar muchos goles y fue un año espectacular en lo personal. Lo disfruté muchísimo, era muy joven y me marcó".