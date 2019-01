SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La productora y empresaria de los medios Cris Morena sorprendió con una crítica al gobierno de Mauricio Macri al sostener que el país no ayuda a la exportación de ficciones de calidad argentinas.

En una entrevista con Infobae, la creadora de éxitos juveniles fue consultada sobre la posibilidad de realizar una nueva novela y su respuesta incluyó una crítica al macrismo.

Morena señaló que si bien le gustaría realizar algún producto en el país, los canales destinan dinero a producciones juveniles de calidad y sólo "se ocupan de la noche y nada más".

"Lamentablemente no es la televisión que yo amé, con la que me formé y con la que trabajé, pero es lo que hay. Afuera están trabajando de otra forma, pero, nuestro país no nos está ayudando mucho, ¿qué vamos a hacer?", cuestionó.

Y subrayó las dificultades económicas producidas por la crisis: "Nosotros eramos los grandes exportadores de proyectos, sobre todo con proyectos de niños y jóvenes, que se siguen viendo en todo el mundo todo el tiempo. Y pasamos a estar mucho más atrás de otros países como Israel, España, porque se dejaron de hacer cosas realmente de calidad para exportación".

En esa línea, la creadora de Casi Ángeles y Chiquititas sostuvo que los niños, niñas y jóvenes "tienen una educación lamentable, una televisión lamentable, no hay mucho de dónde agarrarse. Una historia de país bastante triste también".

Ante la consulta de si veía muy mal al país, Morena apuntó que lo ve "triste". "Me darían ganas de que retomara de vuelta ese poderío que tuvo en un momento. Y esas fuerzas, esas ganas y esa integridad que a muy pocos les ha quedado. Muy pocos de todos los que estamos. Me siento parte total", agregó.

Además, consideró que es un momento difícil para los argentinos y que hay "mucho enojo, mucho".

"Todo está polarizado entre lo bueno, lo que no es bueno, y nadie sabe lo que es bueno y lo que no. Entonces, me parece que perdemos tanto tiempo en cosas que no son nada importante", consideró.

Y completó: "En el fondo esta vida es un gran juego. Además, todo pasa: todo lo que ayer fue la gran noticia, cumple dos años. Todo es un gran juego. Y estamos jugando mal. Somos malos jugadores".