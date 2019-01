La sorpresiva confesión de Alfredo Casero sobre Diego Capusotto

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex comediante Alfredo Casero habló acerca de su actual panorama en materia de espectáculos y definió que le gustaría volver a trabajar con Capusotto “es un hermano para mí”. Frente a la sorpresa de los invitados que le preguntaron por las posiciones políticas disimiles de ambos dijo “a mi me importa un pito la grieta”.

A su vez, Casero admitió que desde hace 12 años que no habla con él. “Es un hermano, con el nos hemos respetado muchísimo. Yo no diría código porque es una palabra kirchnerista. Vos no tenes …con cierta gente una confraternación de ideas en las cuales vos no podes tocar a esa persona porque es de tu familia ¿vos te meterías con tu primo? Dijo el comediante.

“Está en mi horizonte ser amigo del que hoy es mi enemigo” dijo de manera contundente. A la vez dijo que no trabajaría con Pedro Saborido, el productor y guionista asociado a Capusotto por su trabajo en el último tiempo.

Siempre polémico, Casero dijo que no le gusta ser dirigido.