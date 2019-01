SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Andrés García develó que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, que desapareció de forma misteriosa en 1986.

En una entrevista para el programa "Un Nuevo Día", de la cadena estadounidense Telemundo, García dio detalles sobre ese encuentro con el padre de el 'Sol de México' y lo apuntó como el homicida de Basteri.

"Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo) 'Ayúdame a matar a Marcela'. Ya Durazo me había dicho 'abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió'", afirmó.

La referencia fue a Arturo "El Negro" Durazo, quien fue jefe de la policía en la capital mexicana y una figura muy cercano a Luisito Rey.

Según su relato, el actor no acató el pedido, pero en cuanto conoció la desaparición de Marcela pensó en Luisito Rey. "El que dude que él fue está mintiendo, eso está más claro que el agua", aseguró.

Además, contó que ya no tiene contacto con Luis Miguel, pese a que fue quien le consiguió su primera presentación en la televisión.

Durante la entrevista, el actor comentó que a Luis Miguel la fama lo transformó y ya no tienen contacto.

La desaparición de la madre de Luis Miguel fue uno de los temas más debatidos durante 2018 por el espectacular éxito que tuvo la serie del cantante en Netflix. Gran parte de la primera temporada giró en torno a la búsqueda de Marcela y el final (ALERTA DE SPOILER) dejó en vilo a todos con una posible resolución luego de que 'Luismi' hablara con su padre en su lecho de muerte.