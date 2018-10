SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La senadora nacional por el bloque del PJ, Beatriz Mirkin, adelantó que "el presupuesto 2019 va a salir", aunque reafirmó su voto en contra: "Pichetto habla por la parte del bloque que lo acompaña, pero nosotros vamos a votar en contra".

En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Mirkin enfatizó que "el presupuesto va a salir, aunque se está poniendo difícil", y remarco sus diferencias con el jefe del bloque del Peronismo: "Pichetto habla por la parte del bloque que lo acompaña".

Por otro lado, reveló una solicitud del gobernador de Tucumán: "Manzur pidió que aprobáramos el presupuesto y el pacto fiscal, pero Cambiemos no cumple". Y agregó: "No tengo relación con Manzur, pero creo que tienen acuerdos con el gobierno nacional, el problema es que después no cumplen".

Por último, se refirió al posible desafuero de la ex Presidenta: "Hasta que no haya una decisión de la Corte Suprema, no vamos a desaforar a Cristina Kirchner".