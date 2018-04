La senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu anunció su salida del Bloque Justicialista, que comanda Miguel Ángel Pichetto, para para pasar a integrar la bancada del Frente para la Victoria-PJ que lidera Cristina Kirchner.

García Larraburu mantuvo este miércoles una reunión con la ex mandataria para definir su pase a la bancada que preside formalmente el neuquino Marcelo Fuentes y abandonar así el interbloque que encabeza Miguel Pichetto.

En esa reunión, revelaron fuentes parlamentarias a El Destape, se habló del alza en la inflación y de los tarifazos, medida que provocó una fuerte protesta en diversas esquinas del país.

El movimiento de la rionegrina altera la correlación de fuerzas en la Cámara alta, dado que el interbloque Argentina Federal (cuya columna vertebral es el Bloque Justicialista) quedó con 24 bancas, una menos que Cambiemos, que se consolida como primera minoría, mientras que el FPV-PJ, pasó a tener nueve senadores.

Como integrante del Bloque Justicialista, García Larraburu había sido designada presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, cargo que podría ser revisado tras pasar a un bloque con menos integrantes.

"El General Perón decía que el que tiene una responsabilidad tiene que exponerse; el que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca; y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada . Sus palabras también me ayudan a tomar esta difícil decisión", afirmó García Larraburu.

En este sentido, agregó: "Tengo claro que debo ser leal a mi patria, después al movimiento popular y finalmente a los hombres. Así, después de una profunda y honesta reflexión, he resuelto incorporarme al Bloque FPV-PJ a fin de entregar desde allí todos mis empeños para contribuir al bien de nuestra Patria y el de mi provincia".