La Rioja: denuncian que una mujer murió por desnutrición

Una mujer falleció este fin de semana en la ciudad de La Rioja por un avanzado cuadro de desnutrición. Las autoridades provinciales negaron que la muerte haya sido producto del hambre y del frío.

Se trata de Silvia Artaza, de 50 años, madre de 10 hijos, que vivía en una precaria casa ubicada en el barrio Antártida III, a unos cuatro kilómetros de la plaza principal de la ciudad de La Rioja.

Según denunciaron los vecinos, la mujer padecía un fuerte cuadro de desnutrición y adelgazó notoriamente en los últimos días. Graciela Pacheco, vecina de Silvia, dijo al portal El Independiente que "venía hace días con falta de alimento, por lo que comenzó a bajar de peso en forma muy notoria. El sábado comenzó con fuertes dolores de estómago, por lo que vecinos la llevaron a la salita de emergencia del barrio y allí la examinaron”.

Ante ese cuadro, los vecinos llamaron al servicio de emergencias y fue trasladada al hospital Vera Barros pero murió por un paro cardiorrespiratorio.

La versión de los vecinos fue desmentida por la subsecretaria de Desarrollo Social de La Rioja, Ana Sotomayor, para quien "esta mujer no murió ni de frío ni de hambre" sino "por un paro cardiorrespiratorio. No podemos decir nosotros si hubo desnutrición y este tema salió por alguien que no es del seno de la familia”.