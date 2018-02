La reveladora confesión de Dady Brieva sobre la relación con sus ex esposas

El humorista Dady Brieva habló sobre el feminismo y realizó una mea culpa sobre sus actitudes durante sus dos matrimonios. También, defendió a su esposa La Chipi que denunció el acoso que sufrió por parte de Roberto Pettinato.

Como invitado en el programa Los Ángeles de la Mañana, el capocómico opinó sobre la problemática de acoso y reconoció: “Culturalmente mis padres me decían 'viene de mal humor, entendelo', yo crecí con eso. Hoy lo pude cambiar. Pero yo también fui un desvalorizador de mujeres”.

Confesó que durante sus otros dos matrimonios “les hacía creer que como yo traía la plata era más importante que ellas” pero destacó: “Eso lo pude cambiar, pude darme cuenta, ese es mi granito de arena; ahora cambiemos todos, hagamos una lucha en serio donde todos vamos por más".

"Antes no me daba cuenta si un productor acosaba a una mujer, entendía que era un juego entre los dos, no pensaba que quizás esa mujer se sentía acosada y no sabía cómo salir de esa situación, ahora me doy cuenta", relató Dady.