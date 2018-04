La dirigente del GEN criticó al grupo de medios oficialista por cómo usaron sus denuncias contra la ex presidenta.

La revelación de Stolbizer: "Cuando denuncio a Cristina me invitan 10 veces a TN"

La dirigente de GEN Margarita Stolbizer criticó que le hayan puesto la etiqueta de “denunciadora” debido al protagonismo que toma cada vez que denuncia a la ex mandataria y senadora nacional, Cristina Kirchner, y se quejó que “hace tres meses” que no la para una entrevista en TN.

En una entrevista con el portal Perfil, la ex diputada nacional analizó la gestión de Cambiemos y habló sobre su futuro político y con qué espacio mantiene conversaciones de cara al 2019.

SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA

Asimismo, Stolbizer criticó que la hayan catalogado como “denunciante” y apuntó contra los medios de comunicación. “Mi problema es que yo hice denuncias, pero no tantas como parece. Me ubicaron como denunciadora y no es así. Lo hice cuando vi que había delitos y pruebas”, aclaró la dirigente.

"Hace tres meses que no lo hacen (no la invitan a TN), porque presento otros tipos de proyecto que no interesan”

Subrayó, además, que ha presentado “proyectos para eliminar el IVA de las tarifas, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas” y aseveró: “Mi vida política no pasaba por las denuncias, era un aspecto mínimo. El problema es como las cosas trascienden y que eligen los medios de comunicación”.

“Cuando denuncio a Cristina me invitan 10 veces por semana a TN. Ahora hace tres meses que no lo hacen, porque presento otros tipos de proyecto que no interesan”, denunció y sostuvo que “con esos temas no logras salir en ningún lugar”.

Y concluyó: “De todo lo que uno hace son pocas cosas las que tienen impacto, como es lo de Cristina. Pero con los otros asuntos no lográs que nadie se entere de lo que no es quilombo. Entonces cuando me peleo con Cristina, alimenta mucho”.