La recomendación del Museo del Holocausto a Esmeralda Mitre

A raíz de los desafortunados dichos de Esmeralda Mitre sobre el Holocausto y la última dictadura militar argentina, el Museo del Holocausto de Buenos Aires lanzó un duro comunicado contra la actriz.

"El Museo del Holocausto de Buenos Aires lamenta las recientes declaraciones de la actriz Esmeralda Mitre. Como respuesta a sus disculpas, está invitada a conocer la nueva muestra 'Reflexiones sobre la Shoá' para profundizar su conocimiento acerca del atroz crimen cometido por el nazismo"

Y continuó: "Sólo mediante acciones educativas podremos combatir la banalización y relativización de hechos tan nefastos".

Embed pic.twitter.com/PXbfBSM6X4 — Museo del Holocausto de Buenos Aires (@museoshoa) 13 de abril de 2018

La actriz y ex esposa de Darío Lopérfido brindó una entrevista al portal Infobae, en donde afirmó que cuando el ex funcionario macrista habló de los desaparecidos en la dictadura "dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están". Y remató: Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero no eran tantos"