La reacción de Tinelli sobre le lamentable manual de la AFA

Marcelo Tinelli se hizo eco del lamentable manual de la AFA y estalló contra la Asociación del Fútbol Argentino.

"Es lamentable", lo catalogó en las redes sociales. Hoy la AFA elaboró un misógino manual que delata una diversa cantidad de consejos para "conseguir mujeres rusas".

El mismo fue presentado esta tarde en la Jornada de Idioma y Cultura Rusa, llevada a cabo para capacitar a dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que concurran al Mundial Rusia 2018. El curso estuvo a cargo del Profesor de Idioma Ruso Dr. Eduardo R. Pennisi.

El ex candidato a presidente de la institución expresó en Twitter: "Una cantidad enorme de periodistas me escriben y me confirman que el manual que publicó la @afa sobre como relacionarse con las mujeres en Rusia es verdad. Lamentablemente desde la @afa me habían dicho algo que no era así".