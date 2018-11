La promesa de una diputada de Carrió si Cristina gana las elecciones de 2019

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto advirtió hoy que si en el 2019 la actual senadora Cristina Kirchner gana la elección presidencial se va a "tener que ir de la Argentina".

No obstante, la legisladora oficialista se mostró "convencida" de que eso no va a suceder porque "los pueblos no vuelven atrás".

"Cuando deciden cambiar la historia de esta manera nunca vuelven atrás. No lo hicieron con (Carlos) Menem, ni tampoco con aquellas personas que de alguna manera quedaron muy bien en la historia. Por ejemplo (Raúl) Alfonsín perdió en la provincia de Buenos Aires después de haber sido un gran presidente, y hoy lo valoramos muchísimo. Si gana Cristina yo me tengo que ir de la Argentina. No creo que gane, estoy convencida de que no va a ganar", confió.

En otro orden, Oliveto lamentó que la misa en Luján del 20 de octubre pasado la Iglesia haya sentado en primera fila a sindicalistas, intendentes y otros dirigentes del peronismo.

"A mí me dolió un montón. Porque yo soy parte de la Iglesia.

La Iglesia no es algo que se puede manipular políticamente ni se puede usar la liturgia para llevar agua a un sector político, que tiene un objetivo político. Vos veías ahí en primera fila personas que no cumplieron con la doctrina de la Iglesia: no robar, no mentir, no usar al pobre", se quejó.