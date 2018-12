La preguntas de los familiares del ARA San Juan que arrinconaron a Aguad

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En la comisión abierta en el Senado, los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan dejaron expuesto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, por la serie de mentiras que dijo durante todo el año que duró la búsqueda y denunciaron el abandono que sufrieron por parte del Estado nacional.

“A las 11 de la mañana estaba pactada la reunión, viajamos desde Mar del Plata para llegar a las 7 am, nos dijeron que usted venía, hace una semana que vengo preguntando y una persona me dijo que sí y nos dijeron que la comisión era publica, no reservada. No es justo y es una falta de respeto como nos falta el respeto y venimos recibiendo el manoseo desde que comenzó este problema que nos causaron el gobierno y el Ministerio de Defensa a nosotros”, lanzó Zulma Sandoval, madre del tripulante Oscar Vallesco.

Apuntó: “No estamos acá porque queramos o nos guste sino porque un día alguien que no supo manejar la situación, nos puso en este lugar, y usted es el hombre que peor de todos que nos faltó el respeto, siempre”.

“No sabe el dolor que yo tengo, hace un año y un mes que vengo con esta lucha y no tendría que estar acá, luchando. Y la obligación es del Estado y del Ministerio de Defensa en dar las respuestas”, exigió la familiar y acusó al área que está a cargo de Aguad de “desligar responsabilidad con los familiares”.

Además, advirtió que “la foto que mostró en los medios no es de ahora sino de diciembre” y marcó las irregularidades que hubo durante la búsqueda de la nave.

Y arremetió: “Se llena la boca de que nos atendió. ¿Cuándo nos atendió? Nunca nos atendió. Se escondió y se fue rápido, eso no se hace señor. Las enfermedades que sufrimos nosotros es a causa del mal funcionamiento”.

A su turno, la madre del cabo primero Leandro Cisnero, Yolanda Mendiola, reafirmó lo que dijo su compañera y aseguró: “Todo lo que usted dijo (Aguad), jamás estuvo al lado de los familiares. Cuando nos recibió en el Ministerio nos dijo que no podía hacer nada, le solicitamos que hable con el presidente y dijo que no se lo podía molestar y terminó diciendo que no podía hacer nada”.

“Si usted hubiera estado desde el comienzo, no tendríamos que hacer ido a acampar 52 días, suplicando para que nos reciba el Presidente”.