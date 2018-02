La pregunta que incomodó a Durán Barba y lo dejó expuesto

El asesor político de Cambiemos, Jaime Durán Barba, vivió un incómodo momento cuando un periodista le consultó sobre el departamento que alquila y el sueldo que cobra por sus servicios.

En diálogo con el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de radio Con Vos, el columnista Jairo Straccia citó una investigación donde el periodista Federico Mayol reveló que Durán Barba alquila un departamento a nombre de una sociedad en las Islas Vírgenes.

"Este chico siempre anda buscando por los inodoros cosas, no lo entiendo", expresó el consultor del Gobierno, visiblemente molesto, acerca de la investigación que salió publicada en Infobae.

Ante la insistencia en el tema por parte de Straccia y el conductor del programa, Ernesto Tenembaum, Durán Barba trató de "pibe" al periodista que lo investigó y remató: "No tengo mucha idea hermano".

En la misma sintonía se manifestó en relación al sueldo que cobra, que rondaría los $ 40.000, valor que se duplica en campaña: "A mi no me interesa cobrar, estoy jubilado hace rato. Tengo una posición económica buena. Hay un sueldo pequeño que pusieron ahí pero no es nada, no tengo idea ni siquiera cuándo es".