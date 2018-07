La pregunta sobre la economía que molestó a Dujovne

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se enojó por una pregunta que le hicieron durante la conferencia de prensa que dio para presentar el resultado fiscal del primer semestre. El cronista apuntó a que existía una distorsión entre lo presentado por el ministro y las cifras que se observan en la calle.

"La inflación de este año se parece mucho a los últimos tres años de la administración del kirchnerismo. ¿Usted cree que hay una diferencia entre los datos que usted da y lo que se puede percibir en el ritmo económico?...¿Hay una diferencia entre lo que se anuncia y lo que se ve en el bolsillo de la medida diaria de la gente?", preguntó Roberto Adrián Maidana de A24.

Embed

"La diferencia entre la inflación de los últimos años y la del kirchnerismo es que la nuestra la podemos mostrar, no la escondemos", sostuvo Dujovne con visible mal humor. "Usted me está mencionando una inflación del kirchnerismo que no era la que publicaba el kirchnerismo", volvió a achacar.

"Es cierto que nuestra inflación ha sido más alta que la que espeábamos, pero no se puede comparar con la inflación del kirchnerismo, porque nosotros no estamos reprimiendo los importes de los servicios públicos.