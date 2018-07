La pregunta de Kicillof sobre el dólar que incomodó a Dujovne

El diputado de Unidad Ciudadana, Axel Kicillof, protagonizó un tenso momento con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando lo cuestionó por la corrida cambiaria en medio de la exposición del funcionario en la bicameral de la deuda.

"Antes de la corrida el tipo de cambio era de 20 pesos y después pasó a 29. Perdieron 19 mil millones de dólares de reservas, más de los que nos dio el FMI, y la tasa de las Lebac aumentó considerablemente", analizó el ex ministro.

Y continuó: "Explíqueme ministro, porque en una corrida o uno devalúa para no gastar reservas, o pone reservas para no devaluar, o sube la tasa para no devaluar ni gastar reservas. Pero es la primera vez que hacen las tres cosas a la vez. Es un desastre".

Por otro lado, el ex ministro de economía cuestionó el destino de esos fondos: "¿A quién le vendieron esos 20 mil millones de dólares? ¿Cuál es el tipo de cambio que quieren? Explíquenle al mercado. No se entiende qué está haciendo el Gobierno".

Ante la contundencia de la pregunta de Kicillof, Dujovne respondió: "Elegimos el esquema de tipo de cambio flotante donde hemos tenido un movimiento del peso importante desde diciembre del año pasado".

Además, el ministro se encargó de criticar la administración de Cristina Kirchner en lugar de responder por su Gobierno, y concluyó: "las reservas que perdimos son recientes, de gente que desarmó posiciones de Lebac y compró dólares a una cotización mayor".