Este jueves por la noche un grupo de militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía (CTEP) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fueron detenidos por defender a siete trabajadores senegaleses que estaban vendiendo en la calle. Entre estas personas se encontraba la referente Jaquelina Flores, quien al ser liberada contó la brutal forma en que la trató la Policía de la Ciudad.

En este contexto, la integrante de la CTEP contó que fue insultada, maltratada y golpeada por las fuerzas de seguridad por ser mujer, y que, incluso, recibió una fuerte golpiza en su zona íntima, que la dejó con dolores.

“Vinimos a defender a los compañeros que los pusieron presos por la Policía corrupta, porque no quieren pagarles coimas. Nos insultaron, por ser mujer me maltrataron, me golpearon donde le pueden llegar a golpear a una mujer; me golpearon en la vagina. Me duele toda la pelvis”, contó la referente popular fuera de la comisaría, tras su liberación.

De esta manera, Flores se unió a una gran cantidad de manifestantes que se acercaron a reclamar la liberación de las personas detenidas, en medio de la lluvia. “Acá los compañeros quedan hasta que no se vayan todos y cada uno de los compañeros. Espero que sepan que la Policía es corrupta, por eso nos quieren acallar, y por eso traen a nuestros compañeros presos”.

En un video que compartió Revista Cítricaen Twitter, se escucha que le dice a una mujer policía mientras la llevan detenida: "No soy ninguna hija de puta, soy una trabajadora", con lo cual se entiende que la efectivo le espetó ese insulto mientras se la llevaba a la comisaría.

En este operativo fueron detenidas dos personas integrantes del MTE que intentaron defender del accionar policial a vendedores ambulantes que se encontraban trabajando en la Plaza Constitución y, en ese contexto, también fueron aprehendidos Flores, Juan Grabois y Rafael Klejzer, de la CTEP, cuando pidieron por su inmediata liberación.

