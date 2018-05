Otro caso de abuso de autoridad policial, esta vez en General Pico, La Pampa: en un video que se viralizó en Twitter, se ve cómo la Policía se lleva esposado en un patrullero a un adolescente que asegura no haber hecho nada ilegal y que lo agarraron con violencia, mientras los policías no dan explicaciones sobre por qué lo detuvieron.

El joven, que aseguró llamarse Naim y tener 17 años, explicó que estaba caminando hacia su casa para comer con su madre luego de trabajar como malabarista en un semáforo cercano, cuando un policía lo agarró por la espalda.

“Un oficial viene atrás mío, supuestamente me estaba llamando pero no lo escuché porque estaba cantando, me agarra del cogote, me trae para atrás y me abraza. Ahora me quieren llevar y no tengo nada ilegal”.

Embed No les puedo explicar lo que me rompe el corazón ver a este pibe (menor de edad) asustado, a punto de llorar y desconfiando de la yuta. En qué momento se llegó a esto? Y sin haber hecho nada!!! BASTA de abuso de autoridad, violencia y detenciones sin razones, dan asco y vergüenza pic.twitter.com/mad8IWO3oK — cata (@cataferreyra_) 9 de mayo de 2018

En las imágenes, el chico indica que el efectivo de la Policía de La Pampa que lo agarró es uno que usa chaleco para el tránsito, un casco de moto y un pasamontañas que no deja ver su cara. Mientras, el resto de los policías están vestidos de civil, a excepción de uno. En reiteradas ocasiones se niegan a explicar por qué detuvieron al joven, a pesar de su insistencia por saber qué hizo para que se lo lleven.

“No los voy a acompañar porque no tengo nada ilegal y no estoy haciendo nada ilegal. Quiero ir a comer con mi mamá. ¿No me pueden hacer el favor de que venga mi mamá acá y no me lleven? Yo no confío en ustedes”, reclama el chico, quien ya había estado detenido en la comisaría cuarta.

Embed Acá está la otra parte. Sí se lo llevaron, y amenazaron con esposarlo a pesar de que no se puede. Ahora pueden dejar de dudar y hablar giladas por favor??? Gracias pic.twitter.com/vNG17zzKDg — cata (@cataferreyra_) 10 de mayo de 2018

Los policías lo hacen subir a la fuerza al patrullero para llevárselo, mientras que uno de ellos se niega a explicarle a la persona que graba el video por qué lo hacen. En el auto, figura el logo del Ministerio de Seguridad del Gobierno de La Pampa.

“El procedimiento es así: nosotros te llevamos a la comisaría, y ahí ubicamos a un mayor”, explica un efectivo vestido de civil cuando el chico cuestiona por qué no puede dar aviso a su madre para que lo busque. Ante la negativa del adolescente a subir, lo esposan, mientras otro exige a quien filma que se retire.

Embed Hoy colabore con el, estaba en el semáforo de la 24 y 17. Lo vi y me acordé de este video, le di plata y casi de largo a llorar agradeciendome mucho y deseándome suerte, a chicos así no se tienen que llevar, tienen que agarrar a los que roban! https://t.co/LauHVQEtbZ — Gabriel Mendez (@Gabrielm_96) 9 de mayo de 2018

