Inés Weinberg de Roca, la candidata señalada por el presidente Mauricio Macri para ocupar el cargo de Procuradora General, fue señalada en los últimos días por sus desafortunadas declaraciones en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad, al afirmar que en Argentina "hay justicia de un solo lado".

Fue el diario Perfil el que publicó un archivo de un antigua entrevista que los periodistas Robert Utter y Donald J Horowitz le realizaron en octubre de 2008, mientras Weinberg formaba parte del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, el cual juzgaba a los genocidas del brutal exterminio de 1994, de la mayoría étnica hutu.

"Tenemos la sensación que es una justicia unilateral, como en Argentina, y eso no es bueno"

Cuando le preguntaron acerca de la reconciliación del mundo, la candidata de Macri contestó: "No creo que estemos creando reconciliación, por lo menos no en el corto plazo. Tal vez en el largo plazo, porque no puede haber paz sin reconciliación y no puede haber reconciliación sin justicia. No podés poner todo debajo de la alfombra, tenés que saber lo que pasó".

Ante su respuesta, los periodistas le preguntaron de qué forma se podría lograr y Weinberg respondió: "No por este tribunal, especialmente porque solo estamos probando de un lado. Todos nuestros acusados son Hutus y allí no ha habido casos en contra de los paramilitares del otro lado, y quizás ellos no lo hicieron. Entonces no sabemos si no cometieron los crímenes o si simplemente no fueron investigados, o investigados y no llevados a la Corte".

Fue ante esa pregunta que la posible futura procuradora lanzó polémicas declaraciones: "Entonces tenemos la sensación de que es una justicia unilateral; no tan diferente de la justicia en el hogar al final, pero en Argentina también ha sido unilateral, y eso no es bueno".