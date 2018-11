SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó al decisión de que la Superfinal entre Boca y River por la Copa Libertadores se disputen con público visitante y aseguró: "El que no arriesga no gana".

La funcionaria consideró que "la Argentina se va a mostrar bien al mundo", a través de la final de la Copa Libertadores y lanzó una polémica frase sobre los posibles conflictos que pueden surgir entre los hinchas.

"No es un capricho del Presidente, el que no arriesga no gana. Hay que animarse a dar pasos. Hicimos mucho para que no haya violencia en el fútbol", aseguró en América TV.

Y señaló que "la Ciudad requirió el apoyo nacional" y que Nación se lo dará. "Vamos a necesitar de todos. De los jugadores, los técnicos, los presidentes de los clubes y de toda la sociedad para demostrar un salto en nuestra cultura cívica", solicitó.