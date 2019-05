Sonia Pellizzari, de 26 años, fue empleada de la Municipalidad de La Plata hasta el 1° de mayo, pero denunció que fue despedida tras la difusión y viralización de un video sexual que la tiene como protagonista.

"Me llegó una carta documento a mi domicilio diciéndome que el miércoles no me presente a trabajar. Que estaba despedida, aunque no me explicaron las razones. Yo trabajaba los sábados, domingos y feriados para la municipalidad. Pero en la notificación no especificaron por qué", explicó la exempleada, en diálogo con Infobae.

La joven, empleada en la municipalidad platense desde mediados de 2011, comenzó a trabajar en 2017 en una plataforma de servicios webcam, en donde comercializa desnudos, escenas de sexo y shows privados a los usuarios de la plataforma en la cual está registrada.

Desde la Municipalidad de La Plata se remarcó que "la baja fue decisión de la Dirección de Personal que todos los meses controla las inasistencias" y especificaron que "la mitad del último año se ausentó sin justificación o se pidió licencias por enfermedad o vacaciones para no ir a trabajar".

"Pellizzari era franquera (trabajaba sábado, domingos y feriados) por lo cual cuando faltaba todo el fin de semana era como si faltara toda la semana", explicaron desde la comuna, y agregaron que "de los 56 fines de semana que tiene el año, por diferentes motivos faltó por lo menos 28 ocasiones".