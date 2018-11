SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor Andy Kusnetzoff le aseguró a la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain que "es divertido entrar" a sex shops y contó que juguetes sexuales compró allí.

En el programa "Pampita íntima", la modelo le preguntó a Andy por su vínculo con los juguetes sexuales y el periodista no se achicó. Incluso terminó poniéndo incómoda a la entrevistadora.

"Disfraz no compré. A mí me divierte las cosas que hay. Hay cosas muy modernas, con Bluetooth para manejar la intensidad, prender y apagarlo. No sé para qué sirve, no lo compré. Compré otro", señaló.

Y agregó: "En todos lados hay sex shop. Fui en Amsterdam, acá no. Es divertido entrar ahí, yo no te creo que nunca entraste".

"No lo capto, no sé. Yo no entré a uno, no tengo", fue la respuesta de 'Pampita'. Sin embargo, Andy retrucó: "Mis amigos todos tienen cosas, tus amigas no?". Pero la modelo volvió a negar.