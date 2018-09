SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Sin lugar a dudas que la lucha por el rating de los domingos por la noche tenía a dos grandes protagonistas. Por un lado, el periodista oficialista Jorge Lanata con 'Periodismo para todos', y en otra pantalla Marley disputaba con sus viajes por el mundo junto a su flamante hijo Mirko.

La disputa por el rating tuvo a un claro ganador: Marley y su hijo se impusieron cada fin de semana frente al show de Lanata, y este mal resultado no sacó la mejor versión del periodista. En su columna semanal en el diario Clarín, destrozó a conductor por viajar junto a su hijo y por la exposición en cada programa.

"El bebe no estaba trabajando. Era simplemente que yo viajaba y que lo podía llevar conmigo. Siempre tuve buena relación con el, y no voy a tener mala relación por esto. Es simplemente una opinión. Pero la verdad es que no me afecto en lo mas mínimo. Nunca contesté porque no me pareció importante", respondió Marley, en diálogo con Intrusos.

Embed

Y añadió: "No hay forma en que no opinen respecto de todo en la vida de alguien. Si yo no lo llevaba a mi hijo iba a salir él a decir 'que terrible que se va de viaje y no lleva a su hijo'. Lo llevo conmigo, y es 'que terrible que se va de viaje y lleva a su hijo'.

"La decisión que tomé fue la correcta, hablé con un montón de doctores, no fue algo improvisado. Se buscaron los lugares donde yo pudiera estar sanamente con el bebe, donde no habían enfermedades que lo pudieran contagiar", explicó.

Y concluyó con un comentario picante para el periodista: "El rating obsesiona a la gente mal y le hace decir cosas que no quiere decir. El otro día lo escuché decir que me ganó dos veces, y no me ganó dos veces. Si él quiere creerlo, que lo crea".