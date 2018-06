La picante respuesta de Echarri al ex director de Internet

El ex director Direción Nacional de Políticas y Desarrollo de Internet, Nicolás Pechersky, quiso chicanear al actor Pablo Echarri y este lo dejó off side en su cuenta de Twitter con una original respuesta.

Parece que ambos se cruzaron en una carnicería y como es habitual cuando haces un encargo y lo pasas a buscar, no es necesario hacer fila. Pero se ve que el tuitero PRO y actual empleado de la Secretaría de Políticas Universitarias desconocía esa modalidad habitual en los negocios y quiso escrachar al actor y quedó mal parado.

“Me lo encontré a Pablo Echarri en una carnicería ayer. Entro, dijo: saco número?. El carnicero amable le dijo: no Pablo pasa. Se salteó 10 persona, agarro su pedido, $50 de propina y a casa. Lo llevan en el ADN”, denunció Pechersky en su cuenta de Twitter.

Acto seguido, Echarri le respondió: “Me lo encontré a @supersifon en la carnicería. -Entró, dijo: saco número? -No, dijo el carnicero, tenes el pedido listo. -No importa, dijo Nico, saco número.-No, no hace falta, pagá y retiralo. -No, no quiero. En fin...Sigue ahí”.

La ingeniosa respuesta al tuitero de Cambiemos cosechó miles de fav y dejó en ridículo al ex funcionario que fue nombrado en un cargo por un sueldo de 80 mil pesos al mes.