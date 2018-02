La picante ironía de Myriam Bregman contra el funcionario con cuenta en Andorra

La legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores,Myriam Bregman utilizó su cuenta de Twitter para referirse con una ironía a los dichos del funcionario Valentín Díaz Gilligan, sobre la cuenta millonaria que ocultaba en Andorra.

La referente de la izquierda argentina suele dar golpes certeros en las redes y esta no fue la excepción. La 'Rusa' posteó un improvisado collage en el que se puede ver una imagen de Díaz Gilligan riendo y, superpuesta, una del famoso "jarrón de Guillermo Coppola".

Junto con la imagen, la ex diputada nacional escribió "'no es mía, me la pusieron'" y provocó una catarata de risas y cargadas de sus seguidores.

Embed "No es mía, me la pusieron" pic.twitter.com/5aC1VJEh66 — Myriam Bregman (@myriambregman) 17 de febrero de 2018

Un informe de el diario El País reveló que Díaz Gilligan no había declarado una cuenta millonaria en un banco de Andorra a nombre de una empresa a la que está vinculado. Si bien el funcionario de la Secretaría General de la Presidencia admitió la existencia de la misma, sostuvo que la plata no era suya, sino del empresario uruguayo Francisco 'Paco' Casal.