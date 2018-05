La picante chicana del 'Morro' García contra Boca

Luego de marcar los dos goles que le permitieron a Godoy Cruz alcanzar en la punta a Boca al derrotar por 2 a 1 a Argentinos Juniors, Santiago 'Morro' García lanzó un comentario que pone caliente la lucha por el campeonato de la Superliga.

El 'Tomba' igualó al 'Xeneize' en puntos, pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen la posición de revalidar su lugar como únicos punteros en su duelo de la fecha 26 frente a Unión (el domingo desde las 17:45).

En ese contexto, al 'Morro' le preguntaron si estaría atento al cotejo de su rival en la puja por gritar campeón y sorprendió con su respuesta: "No voy a ver a Boca mañana. Es domingo, me voy a comer un asado. El lunes en el entrenamiento me voy a enterar cómo salieron", sostuvo el goleador de Godoy Cruz.

Un empate o una victoria frente a Unión no sólo volvería a alejar a Boca en la punta si no que lo dejaría a tiro del título, el cual se podría concretar en su duelo pendiente ante Gimnasia y Esgrima La Plata (miercoles 9 de mayo desde las 17:45).