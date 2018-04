La peor cara del macrismo: ahora perjudica hasta a los despedidos

Un área clave del Ministerio de Trabajo que se ocupa de quienes fueron despedidos dejó de funcionar y ya perjudica a cientos de trabajadores en el último mes.

Se trata del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), el lugar que funciona como mediación entre el trabajador y el empleador para resolver conflictos laborales, individuales o colectivos. Allí se resuelven acuerdos entre ambas partes para la salida del empleado de una empresa. El trabajador acude al SECLO cuando el empleador no paga la totalidad de la indemnización en tiempo y forma. En varias oportunidades es la instancia previa a un juicio laboral.

En el SECLO, que está bajo la órbita de la cartera de Jorge Triaca, hace más de un mes que no se homologan los acuerdos que se realizan y los trabajadores se quedan sin cobrar. Terminan en la calle, sin trabajo y sin el dinero que les corresponde por el despido.

Esta información fue confirmada a El Destape por el propio Gobierno y por abogados laboralistas, que rechazaron también esta decisión del Ministerio.

"Es un mensaje a los trabajadores para que no reclamen", afirmó a este portal el abogado laboralista Patricio Wilkinson sobre este hecho.

El letrado agregó: "Con esto lo que quieren es que el trabajador agarre las 'chauchas' que le depositan de la empresa cuando los despiden y no hagan ningún reclamo ante el SECLO. Es un reclamo en vano, es un desgaste al trabajador y a los abogados laboralistas para que no hagamos más reclamos. Vamos al SECLO, acordamos y no lo homologan. Entonces no queda otra opción que ir a juicio. Y de los 80 juzgados laborales que hay 40 tienen juez, los otros 40 tienen juez subrogante. Mandan a los trabajadores a un juicio eterno de 5 años".

Desde el Gobierno dieron su versión en off sobre el caso y explicaron a El Destape que lo que está sucediendo es que no se están homologando los acuerdos porque no hay un responsable que pueda firmar los arreglos entre el trabajador y el empresario.

El titular del SECLO desde 2016 es Omar Yasin, responsable de las firmas de los acuerdos y la persona que no está llevando a cabo esa tarea en estos momentos.

Según voceros del Poder Ejecutivo, "no lo está haciendo porque técnicamente no sigue en su cargo debido a los cambios que hubo en todos los ministerios". A principio de año, Mauricio Macri anunció una reducción de cargos políticos y cambios en todas las estructuras del Estado. Desde el entorno de Triaca aseguran que desapareció el cargo que cumplía Yasin, lo ascendieron (pasó de director a director nacional) y hoy por hoy no puede firmar. Entonces no hay firma de acuerdos.