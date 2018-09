La peluquera de De la Sota reconstruyó sus últimas horas: "Estaba muy cansado, se durmió tres veces en el negocio"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Hasta el momento hay pocos detalles del accidente fatal que sufrió el ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota, sin embargo, su peluquera se animó a relatar cómo fueron algunas de las últimas horas del político.

La trágica muerte del ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota conmocionó a la política argentina. Aunque aún no se saben los detalles del accidente, la voz de Norma Espamer, la peluquera que visitó horas antes de morir el ex jefe provincial, da indicios de lo que le pudo haber sucedido.

Espamer atendió a De la Sota en Río Cuarto en horas al mediodía, poco tiempo antes de que emprendiera su viaje a hacia Córdoba capital por la ruta 36, donde ocurrió el accidente.

“Se dormía, se dormía, estaba muy agotado. Vino al mediodía y se fue a las 15.30, estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia”, reveló en Mitre 810.

Y completó: “Le hice unas mechas oscuras. Estaba muy cansado. Comió una ensalada de frutas y se durmió tres veces. Se comió 4 caramelos y se fue. Me dijo que no estaba muy bien, que tenía muchos problemas. ‘Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal’, me dijo”.