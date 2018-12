La pareja de Matías Martin se metió en la pelea con "Cabito" con una fuerte publicación

La disputa sumó la voz de Natalia Graciano para contar su versión de todo lo que vivieron los ex compañeros de Basta de Todo .

Natalia Graciano es la pareja de Matías Martin y, sin dudas, una voz autorizada para hablar de la relación entre el conductor y "Cabito" , ex compañeros en el programa radial Basta de Todo. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram salió a defender al conductor con su extenso testimonio.

"Quiero decir que banco a muerte a Matías Martin y a Basta de Todo. Doy fe y soy testigo de lo que lo que te ocupaste del tema. De que lo bancaste SIEMPRE. De lo que te costó esta decisión y la cantidad de veces que lo hablaron para encontrarle la vuelta", escribió en la publicación, junto a una foto del conductor.

Y añadió: "Totalmente injusto me parece el daño que te están haciendo los que creen que sos algo que no sos, simplemente porque se dejó entrever, sin nombrarte si quiera, como que NO estuviste en un momento difícil. Y vaya si estuviste, en TODOS y cada uno de los momentos te ocupaste del tema. Lo hablaste y lo bancaste. Y esto viene desde hace un montón".

Eduardo "Cabito" Massa Alcántara dejará el programa de radio "Basta de Todo" después de 14 años y sería reemplazado por Malena Ginzburg, quien hoy trabaja en "Morfi", de Telefé.