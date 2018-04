Luego de que se filtraran los videos de su vida privada, el periodista Juan Cruz Sanz decidió tomarse una licencia psiquiátrica hasta que se calmaran las aguas pero ahora trascendió que el panelista decidió renunciar a Corta por Lozano como así también a Telee

“No me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme“, aclaró mediante un mail que leyó Daniel Gómez Rinaldi en Implacables, el ciclo de Canal 9.

En ese sentido, el periodista envió una carta a Kuarzo, la productora que lo tiene contratado, y a Telefe. “El motivo de la presente es poner en su conocimiento que por cuestiones de índole estrictamente personales no me resulta posible continuar prestando los servicios profesionales a los que me he comprometido conforme al contrato que nos vincula“, dice un párrafo del escrito.

Por otro lado, el Teto Medina reveló un mensaje que le mandó el propio Juan Cruz sobre cómo se encontraba en estos momentos: “Acá estoy, muerto en vida“.

LEÉ MÁS: Juan Cruz Sanz se encuentra con licencia médica

Asimismo, Gómez Rinaldi completó: “Él quiere tomarse un meses, no sentir la presión de la vuelta y cuando se sienta bien de salud volver a conversar con los dueños y retomar su trabajo“