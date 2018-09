La nueva vicepresidenta del Banco Central criticaba al Gobierno por Twitter

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la designación de Guido Sandleris al frente del Banco Central, el gobierno anunció a Verónica Rappoport como vicepresidenta segunda, una economista muy activa en las redes sociales. Tan es así, que incluso hace algunas semanas criticó duramente al Gobierno por la crisis de gabinete a principio de septiembre.

Conocida como “Verito Rap” en Twitter, la economista publicó mensajes polémicos por los cambios que realizó el Gobierno tras la crisis cambiaria que llevó a la devaluación de agosto. Luego de ser anunciada en su cargo, Rappoport cerró su cuenta.

“Yo lo que no entiendo es como pueden decidir ministros el sábado/domingo y tener un plan económico listo el lunes. Yo tengo un deadline en 3 meses y ya estoy sufriendo”, ironizó.

verito rap twitter.jpg

En ese sentido, agregó: “Verito, podrías tomar las riendas del BCRA? Es que nadie agarra. Ah, si? Ok. Si no te jode, en el avión anda haciendo el plan monetario q lo necesitamos para mañana temprano. O será que los que se sienten candidatos ya tienen un plan preparado? No entiendo!”.

Rappoport reemplazará a Pablo Quirno, exjefe de gabinete del por entonces Ministerio de Finanzas, que ocupó el cargo de vicepresidente del BCRA cuando Caputo asumió la presidencia.

