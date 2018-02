La nueva provocación de Cacho Castaña a las mujeres

Tras lanzar la lamentable frase que rezaba que “si la violación es inevitable, relájate y goza”, el cantante Cacho Castaña regresará a los escenarios con un recital para celebrar el Día de la Mujer, el próximo 10 de marzo.

El músico había pronunciado la desafortunada frase en medio de una charla en la que se refería al rol de la mujer en la sociedad: "Pienso que todas pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, hagan lo que quieran, relájense", relató en diálogo con el programa de Mariano Iúdica, que se emite por la señal América TV.

Las críticas no tardaron en llegar y ese mismo día, Castaña grabó un video en donde pidió disculpas: "Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido y se me escapó. Tiré el refrán como lo aprendí yo, pero quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele porque me conocen, hace muchos años que me conocen. Sería incapaz de decir algo así en serio".