La novia del vocero de Macri le mandó un ejército de trolls a Dady Brieva

Cecilia Borel, pareja y asesora del vocero presidencial Iván Pavlovsky, arremetió contra el humorista Dady Brieva en la red social Twitter y envió un ejército de trolls a responderle por haber dicho que hay un "nivel de envenenamiento" grande en la sociedad al "hablar de un gobierno que hace tres años que no está", en referencia al kirchnerismo.

La asesora presidencial y miembro del equipo de Protocolo y Logística de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que se define a sí misma como "amante del deporte, madre de un sol y trabajo para ÉL mejor", le dijo a Brieva que él está "envenenado" y le pidió que se llame "al silencio vos y todos tus KUMPAS...".

El humorista habló en A24 y aseguró que "el nivel de envenenamiento es tan grande… ¿Qué es lo que hace que un periodista se levante todos los días y vaya a trabajar para hablar de un gobierno que hace tres años que no está? No envenenen todo, una cosa son los bolsos de López, otra lo que dice Rizzo, Echarri o Romano. Yo no estoy en contra de Casero ni de Baby Etchecopar, nunca mataría al cartero".

En el programa de Luis Novaresio, Brieva destacó que en el macrismo "tienen un problema con nosotros. Se emocionan con Un sol para los chicos, pero si pudieran agarrar un camión y atravesar a todos los piqueteros, lo harían. Llevan comida en una Traffic, se emocionan, pero no quieren que todos salgan de la pobreza. Bájense la careta, salgan del closet, digan realmente qué piensan".