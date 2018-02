A través de un comunicado firmado por el titular de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, Sergio Maulen, el Ministerio de Salud notificó a las provincias que durante el mes de febrero no se entregarán dos medicamentos clave para los portadores de HIV.

En la nota, a la que accedió en exclusiva El Destape, aducen a "distintas dificultades presentadas en los procesos de compra" sufrirán demoras en la adquisición los medicamentos Efavirenz 600mg comprimidos y Zidovudina jarabe.

En cuanto al impacto en la salud de los pacientes, estos medicamentos no se pueden discontinuar porque el HIV genera resistencia y eso implica cambiar el tratamiento por otras drogas más fuertes y costosas.

El Efavirenz 600mg comprimidos es una de las drogas más consumidas en pacientes con HIV mientras que el Zidovudina jarabe es para los bebés recién nacidos de embarazadas que portan el virus.

El faltante de estos medicamentos afecta a un universo de no menos de 50 mil personas en todo el país. Como informó El Destape, en San Luis ya se siente el faltante y 73 beneficiarios no podrán contar con el debido tratamiento. Estos medicamentos tienen costos muy elevados en el mercado, por lo que muchas personas no pueden obtenerlos de manera particular.

El jefe del Programa Epidemiología y Bioestadística, Rodrigo Verdugo, fue el encargado de hacer el anuncio y alertó que "el programa provincial VIH Sida tiene a su cargo personas sin trabajo, sin obra social, de bajos recursos que no podrían afrontar de manera particular los gastos”.

Que las provincias se hagan cargo

En el documento, el Ministerio de Salud, a cargo de Adolfo Rubinstein, delega en las provincias la responsabilidad de adquirir con sus propios recursos esos medicamentos "a través de los Programas Provinciales hasta que se regularice la situación".

La esposa de Triaca, la apuntada

A este portal, trabajadores responsabilizaron a la subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por la falta de gestión para obtener estos medicamentos durante el mes de febrero.