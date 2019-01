SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand, suele manifestar posturas controversiales en torno a los temas del momento. Y, luego de alejarse del colectivo feminista con polémicas declaraciones, se encaminó al debate de las vacunas con una posición contraria.

"Tengo una postura más natural, me gustan la homeopatía, la medicina antroposófica, y entiendo que cuando el cuerpo se enferma no es azaroso sino que habla y hay que prestarle atención porque es una manera de manifestarse", afirmó Juana, en una nota que brindó a La Nación.

Y agregó: "Si tengo fiebre es porque el cuerpo está combatiendo algo, entonces no tomo un medicamento contra la fiebre. Hay procesos que me gustan vivirlos y sentirlos".

Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand se percató de la posibilidad de que le "ladren de todos lados" por su visión: "Ahora los vacuné, antes no lo había hecho pero accedí porque no soy yo, son ellos, y vivimos en una sociedad en la que no nos entendemos todos y a veces hay que adaptarse".