La Negra Vernaci reveló por qué salió de Radio con Vos

La conductora de Radio Elizabeth "La Negra" Vernaci contó que dejó Radio Con Vos por un problema entre la conducción de la emisora y su histórico compañero de dupla, el humorista Humberto Tortonese.

La conductora señaló que decidió dar un paso al costado cuando las autoridades de la radio quisieron desvincular a Tortonese: "Vieron la oportunidad y dijeron '¿es tan necesario Humberto al aire?' Para mi sí. Es mi compañero, es mi amigo, es mi hermano, es mi familia. Si yo aceptaba eso mañana iban a pedirme la cabeza de Teresa y me iban a bajar el sueldo"

Y continuó: "Ahí dije que nos íbamos los dos. En ese momento tuve la sensación que me habían puesto un revólver en la cabeza y yo había apretado el gatillo. Tenían dos cuerpos y no sabían qué hacer con ellos. Fue todo muy abrupto. El talento me lo llevo conmigo. Ojalá todos puedan decidir todo siempre".

Irónica, la Negra manifestó que quizás ahora a la emisora le ingresa más dinero de pauta publicitaria, ya que la radio no tendrá una voz crítica contra la administración nacional.