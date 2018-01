La nefasta defensa de Rocío Marengo a los acosadores  

La mediática Rocío Marengo se metió en el debate por las denuncias de acoso que salieron a la luz y emitió una polémica defensa por los acosadores. Sin filtro, la modelo responsabilizó a las mujeres y las acusó de “provocar” a los hombres para que sean acosadas.

“Nadie te abusa en el medio, nadie te va a hacer algo que no quieras; pero hay chicas que van y provocan”, disparó y arremetió que “en este medio no hay niñas sumisas que no sepan decir que no”.

En una entrevista con Moskita Muerta, la conductora acusó que “la mayoría de las chicas quieren llegar a toda costa y estamos hablando de un rubro muy especial en el que trabajás con el cuerpo, con poca ropa y se mezcla todo”.

Embed https://www.mixcloud.com/LaOnceDiez/rocio-marengo-en-por-si-las-moscas-29118/

Frente a la ola de denuncias de acoso sexual en el mundo del espectáculo, Marengo sostuvo que “hay que tomar con pinzas las opiniones de cada persona y entender que si le das mucha cabida a la opinión de una chica que está atacando a una persona le haces un daño irreparable”.

LEÉ MÁS: La confesión de Cecilia Roth que deja en evidencia los acosos de Tristán en Historia de un Clan

Asimismo, salió en defensa del actor Tristán Díaz Ocampo y señaló que “él no era el dueño del programa (por lamini serie Historia de un clan), o productor. Era un compañero, ¿qué poder tenía?”.

"Cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en el papel de putona no te pasan esas cosas. A mí no me pasó nunca", sentenció