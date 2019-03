El polémico periodista de La Nación Mariano Obarrio publicó una entrevista con Raúl Rosa, un ex espía que sostuvo que el kirchnerismo realizó escuchas ilegales, sin embargo, en la propia nota el entrevistado expone la bochornosa operación sin prueba.

En medio del escándalo que desató la investigación de Horacio Verbitsky sobre las coimas pedidas por el fiscal Carlos Stornelli y el abogado Marcelo D'Alessio, el ultramacrista Obarrio intentó desviar la atención con un nuevo ataque al kirchnerismo, sin embargo, todo quedó desmentido en la propia nota.

Bajo el título 'Raúl Rosa: "El kirchnerismo hizo escuchas ilegales a Carrió, Duhalde y Lavagna"', Obarrio intentó mostrar que el kirchnerismo cometió delitos de espionaje.

Sin embargo, ante la pregunta "¿Estas investigaciones implicaban seguimientos callejeros y escuchas telefónicas ilegales?", el propio Rosa dejó a Obarrio en offside.

"No me consta que fuera así, pero seguramente se hacían. Con respecto a las escuchas ilegales, comenzó un fuerte rumor dentro del organismo de la creación de un grupo especial que dependía directamente de Larcher", respondió el espía, dejando en claro que no existen pruebas y desmintiendo el título.