En la anteúltima jornada de exposiciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo participó Mariana Rodríguez Varela, quien se hizo conocida a raíz de militar su postura en contra del aborto y de repartir bebitos de plástico. La mujer suele viralizar videos defendiendo su posición y participa de las "marchas por la vida".

"Señores diputados, la pena de muerte no existe en el Código Penal argentino, no existe para el peor delincuente, para el delincuente más cruel, no existe para el violador serial, ni siquiera para la violación seguida de muerte. Sin embargo, más de 72 diputados firmaron la pena de muerte para el niño por nacer, para un inocente", comenzó el encendido discurso de Varela.

Y continuó: "A las 14 semanas un niñito está desarrollado. Un niñito abortado a las 14 semanas sufrirá muchísimo. Un aborto a las 14 semanas es tortura. Un aborto supone quitarlo del vientre de su madre de a pedacitos. El niño por nacer se transforma hoy en un esclavo, su cuerpo tiene dueño que decide cómo y cuándo empezar a mutilarlo".

Embed Los insólitos argumentos de la mujer del bebito contra el aborto: "A las doce semanas de embarazo el niño tiene huellas dactilares, podríamos hacerle un DNI pequeñito para él" pic.twitter.com/TH6SvrQrVX — El Destape (@eldestapeweb) 29 de mayo de 2018

En otro fragmento, lanzó un insólito análisis: "En un aborto a las doce semanas de embarazo el niñito ya tiene su huellas dactilares. Podríamos hacerle un DNI pequeñito para él. ¿Qué otra comprobación necesitamos saber que es un ser humano? Y es un ser humano como uno de nosotros. Ese ser humano que esta adentro creciendo es uno de nosotros".

Por último, Varela remarcó que no hay diferencia entre un embarazo producto de una violación y uno fruto del amor: "En toda circunstancia es un ser humano, uno es fruto del amor y no se diferencia en nada".

"Hoy quieren eliminar a los niños con discapacidad, es el secreto de la semana catorce. No maten el amor mas grande. Argentina quiere la vida", concluyó.