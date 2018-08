Mabel Zurita, la esposa de Rubén Rodríguez, el auxiliar que falleció en la explosión en la escuela de Moreno por una fuga de gas, respondió a las burlas del diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff quien minimizó la tragedia que tuvo lugar hace dos semanas en el municipio bonaerense y que buscó deslindar de responsabilidad a la gobernadora María Eugenia Vidal.

En una entrevista en Radio 10, la docente le aconsejó al legislador nacional que “sería importante que se interiorice bien sobre los motivos y cuáles fueron las razones por las cuales ocurrió la tragedia en la escuela 49 de Moreno” y le recordó que “los docentes no están de paro sino que se encuentran en estas condiciones por una desidia estatal que abandonó a las escuelas ya hace rato”.

“Estos comentarios fuera de lugar no favorecen, no construyen y no dan respuesta a los reclamos que venimos haciendo. No puedo creer este odio que va emanando constantemente de esta clase de dirigente que supuestamente representan al pueblo porque fueron elegidos a través de las urnas. Es muy triste todo esto”, expresó Zurita.

Asimismo, indicó que hace más de dos semanas que no hay clases en las escuelas de Moreno pero subrayó que vienen realizando “actividades con la comunidad docentes y con los niños”.