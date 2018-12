Fue la última aparición pública del ex funcionario de Cristina Kirchner.

En julio de 2018 y con un estado de salud muy deteriorado, Héctor Timerman quiso declarar ante los jueces en la causa que se lo perseguía por el Memorándum de entendimiento con Irán y el atentado contra la AMIA.

"Todo lo que hicimos fue para avanzar en el esclarecimiento del atentado", le dijo el ex canciller de Cristina Kirchner a los jueces del Tribunal Federal quien se defendió de las acusaciones y de la persecución judicial y política que comenzó con el gobierno de Mauricio Macri. "Nada se hizo antes y nada después. Nadie avanzó con la causa AMIA", subrayó Timerman en ese momento.

"No se avanza porque hay quienes no quieren que se avance", dijo en su declaración el ex canciller. En ese momento deslizó que los imputados están en libertad y que ni a Estados Unidos ni a Israel les interesa que se esclarezca el atentado.

Timerman falleció este domingo a causa de un cáncer avanzado. En julio de este año su estado de salud era frágil pero el ex canciller quiso declarar en medio de la presión de la justicia y del gobierno nacional. En ese momento, Timerman desligó a Cristina Kirchner y subrayó las presiones judiciales para atacar a la ex presidenta en la causa por el atentado a la AMIA.

"La causa por el atentado nunca avanzó. Lo único que avanzó fueron las causas en contra nuestra. Ésa es la principal prueba de la persecución", señaló el hoy fallecido ex canciller.