El amigo del ex canciller fue durísimo contra los aliados del Gobierno.

El ex jefe de Gabinete durante el kirchnerismo, Aníbal Fernández, despidió a su amigo, el ex canciller Héctor Timerman, por Twitter y envió un fuerte mensaje para los aliados del Gobierno que lo hostigaron hasta su muerte.

"ADIÓS QUERIDO AMIGO Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón, pagarán por ello. No lo dudes. Que Dios te bendiga", escribió el ex funcionario desde su cuenta personal.

El mensaje es claramente dirigido al juez Claudio Bonadio, quien montó una insostenible causa judicial para encarcelarlo, y a diversos periodistas macristas como Jorge Lanata y Federico Andahazi, quienes celebraron la imposibilidad de que Timerman se tratara en Estados Unidos.