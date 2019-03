Un audio podría dar un giro clave en la causa por la muerte de Natacha Jaitt

Las pericias realizadas al celular de Natacha Jaitt en el marco de la investigación por su muerte arrojó un audio revelador de la conductora que apunta todas las dudas sobre la declaración de Gonzalo Rigoni, el dueño del salón de fiestas Xanadú.

Ulises Jaitt se enteró de que su hermana antes de morir había hablado con un amigo mendocino con quien mantenía un vínculo amoroso. Logró contactarse con él y obtuvo audios reveladores que comprometen a Rigoni.

En el programa Nosotros a la mañana, pasaron el material en el que Natacha le contaba a su amigo que había mantenido una conversación con el empresario: "Me tuvo una hora por teléfono hablando el dueño del salón al que voy mañana, no puedo más".

Luego, le reenvió videos y fotos del salón de fiestas que le había pasado Rigoni: "Mirá el salón, el tipo de eventos que yo hago son estos".

En este sentido, vale recordar que el empresario había asegurado que recién tuvo contacto con Natacha cuando ella llegó al local, y que no la conocía previamente.

Jorsé Vera, abogado de Rigone, aseguró que no cree que su defendido "haya hablado con Natacha. Se conocieron pro primera vez cuando Natacha llegó al local. Si hubiesen hablado Rigone me lo hubiese comentado. Específicamente me dijo que habló con Velaztiqui Duarte, así que no le doy entidad a ese audio".