Las denuncias de Natacha Jaitt previas a su muerte juegan un rol importante dentro de las teorías que se investigan para conocer lo que pasó en el salón de eventos Xanadú. Pero nuevas declaraciones revelan que la actriz preparaba una nueva presentación en la Justicia.

“Yo no creo que haya sido por denuncias anteriores. Yo creo que es por algo que ella quería denunciar, algo nuevo”, reveló el abogado de los Jaitt, Alejandro Cipolla, en Todas las tardes (El Nueve), donde además aseguró que no puede descartar que Raúl Velaztiqui no sea parte de los servicios de inteligencia.

Y explicó: “A mí no me llegó a dar las pruebas, así que no sería conveniente que hiciera mención sobre lo que me dijo. Ella a veces me daba tanta información que si no me daba la prueba, no le daba importancia. Me dijo ‘yo después te lo cuento bien’, porque en ese momento estaba junto a Velaztiqui incluso, pasando por una cabina de peaje, fácilmente comprobable por el ticket. Por eso queremos saber qué pasó".

“Es una hipótesis que yo tengo, porque ya pasó mucho tiempo desde el tema de la pedofilia, que no lo voy a descartar tampoco”, sostuvo el letrado

El defensor legal también comentó un hábito que tenía Jaitt y que pudo influir en su muerte: “Ella tenía una mala costumbre, o una costumbre de ella: sacaba su celular y se ponía a grabar a cualquier persona. Y no lo hacía de forma disimulada, lo hacía adrede para que la persona lo viera si es que hacían algo que a ella no le parecía bien”.