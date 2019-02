La muerte de Natacha Jaitt: El doloroso mensaje de su hija

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt, hizo público su dolor por la muerte de la ex modelo, quien fue encontrada sin vida en sospechosas circunstancias.

"El saber que no estás me parte el alma y destroza por dentro. No tengo palabras para el dolor que siento, nunca voy a soltarte", escribió Olivera en su cuenta de Instagram.

La joven, que se enteró de la muerte de su madre en Brasil, donde vacacionaba con su tío Ulises Jaitt, apuntó además: "Ojalá estés con el zeide cuidándome desde arriba con esa sonrisa hermosa que siempre tenías, con tu simpatía y amor que tenías de sobra".

"¡Gracias por ser mi mamá, la mujer que me dio la vida, la que aunque estuviera lejos siempre tenía, por tus consejos, tus abrazos y tus besos antes de dormir, por tratarme como reina , secar mis lágrimas en tiempos de tristeza y por enseñarme tantas cosas de la vida!", señaló en un posteo con una imagen de Jaitt con alas en la espalda.

Al tiempo que cuestionó las críticas que recibió la mediática: "Hablarán sin saber, criticarán de sobra... pero nadie sabe el esplendor que desprendías. Gracias, gracias, gracias por ser todo lo que fuiste, por hacer lo que pudiste con todas la situaciones de la vida, por amarme tanto tanto tanto como a nadie en la vida"

"Te amo mami, jamás voy a sacarte de mí, tu corazón y el mío palpitan a la par. Sé que sos mi ángel especial que va a cuidar de mí todos los días. Ayudame a renacer de las cenizas. No voy a parar hasta descubrir toda la verdad, te juro vas a descansar en paz. TE AMO TE AMO TE AMO INFINITAMENTE", concluyó.