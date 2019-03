La muerte de Franco Macri: los saludos fúnebres de La Nación al padre del Presidente

Dirigentes políticos y empresarios de los medios publicaron su mensaje en los avisos fúnebres del diario La Nación para saludar al presidente Mauricio Macri por el fallecimiento de su padre, Franco.

Entre los saludos más controversiales, se encuentra el ex presidente Fernando de la Rúa y su esposa Inés Pertiné, quien abandonó la presidencia en 2001 en helicóptero. La ex funcionaria menemista y denunciada por corrupción, Adelina D’Alessio de Viola; el ex ministro menemista y empresario de los medios, José Luis Manzano.

También, publicaron sus mensajes el fundador de la editorial Atlántida, Constancio Vigil y el histórico dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia.