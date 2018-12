La morbosa pregunta de Mirtha Legrand a la abogada de Thelma Fardín

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora Mirtha Legrand recibió en su mesa a Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma Fardín, y le realizó un bochornosa pregunta que generó un amplio repudio.

En una cena que contó también con la presencia de la actriz Cristina Tejedor, que contó que fue violada y debió abortar clandestinamente como consecuencia del ataque sexual, y de Mailín Gobbo, la joven que denunció haber sido abusada por un cura, Legrand no evitó las preguntas incómodas y morbosas.

En ese contexto, la 'Diva de los almuerzos' lanzó un tan sorpresiva como repudiable consulta a Cartabia: "¿Usted qué haría si fuera violada?".

"¡Ay, Mirtha! No puedo saber, ni lo puedo responder. Eso se evalúa en el fuero interno de cada mujer", fue la respuesta de la letrada, quien se mostró sorprendida.

Rápidamente , Mirtha consultó: "¿Le molestó? No he hecho (la pregunta) con mala intención". "Imagino que no", replicó Cartabia.

Antes del cierre del programa, Legrand esbozó lo que pareció una disculpa a medias y se dirigió a Cartabia. "Disculpame la pregunta que te hice; me salió del alma", le dijo.

Y la abogada contestó: "Cuando una viene a lo de Mirtha, sabe que viene a lo de Mirtha".