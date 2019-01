SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La modelo Romina Seferian denunció por abuso a Ricardo Darín en un programa de televisión. Según contó, el actor le metió la mano por el agujero de una calza que tenía puesta esa noche, en un bar al que él asistió con su esposa e hijos.

Seferian recordó en Incorrectas (América), que "Darín y su esposa estaban tomando tequila y cerveza" en un bar junto con sus hijos. En un momento, la mujer se fue al baño y la modelo relató: "Él se me acercó, yo no me animé a decirlo para cubrirlo porque conoce a mi papá, que leía la borra de café en un restaurante armenio, y se conocen de ahí".

En ese acercamiento, la modelo contó que Darín le preguntó si quería tomar algo, ella se negó: "Me mete la mano por un agujero de la calza. Le digo ´pará, te equivocaste, soy la hija de Diego, no se si te acordás´" y en ese momento le pidió perdón: 'No te quise hacer nada'".

LEER MÁS: Nazarena Vélez contó una incómoda situación con Juan Darthés

Después de ese momento, la esposa del actor volvió a la mesa del bar y les dijo que iba apartirles una botella en la cabeza: "Siempre me hacés lo mismo, siempre salís con pendejas".

Esa noche estaba presente el actor Coco Maggio. Según relató Seferian, "estaba con ellos y él estaba tratando de calmar las cosas". El actor la intentaba convencer de no llorar más: "Me ofreció, a través de él, (Darín) plata" en la puerta del bar para que no diga nada sobre lo ocurrido.

La joven reflexionó: "Me enfrenté a una persona, no tomé conciencia de quién era, no me fui de los medios, me fue él de los medios".