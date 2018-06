La mesa de Andy Kusnetzoff explotó contra el ajuste del Gobierno

A los famosos también les llegó el ajuste y no se callaron. En la mesa de Andy Kusnetzoff, varios de sus invitados confesaron que recortaron gastos y criticaron al Gobierno por su política económica.

La conductora Karina Mazzocco, la actriz Soledad Silveyra, el periodista Juan Pablo Varsky y la boxeadora Marcela 'Tigresa' Acuña se quejaron de los salvajes aumentos provocados por el ajuste y la inflación.

"Cada vez que cargo combustible llego más malhumorada a la estación de servicio. También paseo por un shopping y están los negocios vacíos, nadie entra. Me preocupa mucho", sostuvo Mazzocco.

En tanto qu Silveyra apuntó: "Llegó un momento de la vida donde lo poco que uno ha llegado a tener es difícil de bancar. No gasto, no consumo, me cuido mucho. Estoy cuidando la luz".